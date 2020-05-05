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Представители командования Каспийской флотилии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с днём Победы

В Астраханском гарнизоне представители командования Каспийской флотилии Южного военного округа побывали в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны - жителей города Астрахани Масленниковой Екатерины Осиповны и Сайфутдинова Шарафиеляна Садретдиновича.

Офицеры флотилии поздравили ветеранов с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, пожелали крепкого здоровья, долголетия, счастья, мирного неба над головой и вручили памятные подарки, лицензионный диск с песнями времён Великой Отечественной войны, продуктовые наборы, открытки с пожеланиями и поздравлениями, а также рисунки, которые подготовили дети.

Ветераны войны, в свою очередь, поделилась воспоминаниями о своих фронтовых и трудовых годах.

Всего на территории Астраханской области  проживают, более 200 участников Великой Отечественной войны.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Великая Победа

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