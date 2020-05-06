В День Победы по улицам Волгограда проедет л егендарный Т-34

/Великая Победа/

В День Победы в Волгограде по главным улицам города проследует легендарный танк Т-34 в сопровождении военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) в форме времен Великой Отечественной войны с пулеметами ППШ и винтовками Мосина в руках.

Жители смогут с балконов и из окон своих домов увидеть колонну военной техники, которая будет двигаться под музыкальное сопровождение военных песен, таких как «Едут по Берлину наши казаки», «Улица Садовая, скамеечка кленовая», «Майский вальс», «День Победы, «В лесу прифронтовом», «В землянке» и других.

Экспонируемый танк Т-34 был найден на месте ведения ожесточенных боев за Сталинград и восстанавливался силами военнослужащих ремонтного подразделения ЮВО.

Кроме того, в небе Волгограда экипажи боевых вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35 и самолетов Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34 выполнят демонстрационный пролет парами на высотах от 100 до 300 м на скоростях от 250 до 600 км/ч, 9 мая в 10 часов по местному времени.

Источник: https://function.mil.ru/