Военнослужащие ЮВО в Карачаево-Черкесии оказывают адресную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны

/Великая Победа/

Военнослужащие мотострелкового горного соединения 49 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) оказали адресную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в городе Черкесске.

Силами военнослужащих для ветеранов были собраны именные подарки от военнослужащих части. В состав подарка вошли видеообращение командира соединения на торжественном построении с прохождением подразделений торжественным маршем, песни в исполнении военного оркестра соединения, рисунки детей военнослужащих, а также продукты.

При вручении подарков военнослужащие помогли ветеранам провести необходимые работы на приусадебных участках, провели санитарную обработку придомовой территории, а также помогли произвести закупки в продуктовых магазинах в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

«Это самое малое, чем мы можем отблагодарить ветеранов за тот подвиг, который они совершили ради нашей жизни. Уверен, молодые солдаты, которые поздравляют сейчас ветеранов, запомнят на всю жизнь эти моменты и не останутся равнодушными и после службы в нашей части», – сказал заместитель командира соединения 49 армии ЮВО по военно-политической работе подполковник Сергей Прокопов.

Источник: https://function.mil.ru/