СМИ Запада об СССР во второй мировой. Тогда и сейчас.

/Великая Победа/

В преддверии 75-летия Победы специалисты МИА «Россия сегодня» почитали, что писали в мае 1945 года о Красной армии и СССР ведущие газеты Великобритании, США и Франции – Тhe Times, The New York Times и Le Monde.

Как и следовало ожидать, тогда тон публикаций о стране-союзнице варьировался от умеренно-позитивного до восторженного. Вот характерные примеры заголовков той поры: «Эпохальная осада завершена. Остов германской столицы сдан Красной армии разбитыми немцами» (New York Times от 03.05.1945); «Черчилль приветствует победу, призывает воздать должное России и солирует в хоре поющей толпы» , (New York Times от 09.05.1945); «Великую победу над Германией празднуют в Москве» (The Times от 10.05.1945), «Отныне над Европой будет развеваться знамя свободных народов» (Le Monde от 11.05.1945); «Взлет и падение Третьего Рейха. Долгий путь к победе. Российские триумфы» (The Times от 08.05.1945).

И в других статьях этих газет мая 45-го регулярно звучали тезисы о «нашем великом русском союзнике», чей вклад в общее дело «неоценим»: именно российская сторона на протяжении трех лет выносила практически всё давление со стороны Вермахта, о «храбрости и проницательности, которые привели Россию к триумфу в войне», о «немыслимых жертвах, на которые пошли русские, чтобы выиграть войну».

XXI ВЕК

А что же писали и пишут о роли Советского Союза в разгроме нацизма те же Тhe Times, The New York Times и Le Monde с начала 2000-х? По мере того как события Второй мировой отдаляются во времени от читателей, материалов о ней появляется всё меньше, а сами статьи становятся всё более скупыми на эмоции. При этом доля негативных оценок роли СССР в событиях 1939-1945 гг. в процентном отношении растет, если не считать конца 2009 – начала 2011 гг.

Примеры заголовков первого десятилетия XXI века: «Отрицание геноцида евреев в России. Как советская историография превозносила «Великую отечественную войну», замалчивая Холокост и антисемитские гонения Сталина на «космополитов» (Le Monde от 27.01.2005); «Как Россия проиграла Вторую мировую войну» (New York Times от 10.05.2007); «Символ героического самопожертвования или массового убийства?» (The Times от 28.04.2007); «В Красной Армии: призывали, тренировали, убивали» (New York Times, 15.02.2006); «Национализм путинской эры скрывает грехи сталинской» (New York Times, 26.11.2008).

C августа 2009 года, когда Владимир Путин, будучи премьер-министром РФ, в ходе визита в Польшу назвал пакт Молотова-Риббентропа аморальным, наметился тренд к более позитивному освещению в ведущих СМИ Запада роли СССР во Второй мировой войне. Эта тенденция продолжалась затем весь 2010 год, ставший годом оттепели в польско-российских отношениях. Тогда сначала Путин вместе с польским премьером Дональдом Туском возложил венки к мемориалу польских жертв Катыни. Через несколько дней, после авиакатастрофы в Смоленске, в которой погибли президент Польши Лех Качиньский и ряд высших чиновников, Путин приехал на место трагедии, а президент Дмитрий Медведев совершил внеочередной визит в Польшу. Затем руководство России разместило в открытом доступе секретные документы о Катыни и передало Варшаве материалы уголовного дела по расстрелу, а Государственная Дума приняла заявление «О Катынской трагедии и ее жертвах».

Вот характерные заголовки того периода: «Российский премьер назвал нацистско-советский пакт аморальным» (New York Times от 31.08.2009); «Россия символично присоединяется к польскому трауру. Трагедия под Смоленском объединила две страны» (Le Monde от 12.04.2010); «А. Квасьневский: «Отношение Польши к Москве изменится» (Le Monde от 16.04.2010).

Тогда в интервью Le Monde экс-президент Польши Александр Квасьневский сказал: «Участие российского руководства [в церемонии памяти жертв Катыни] - это историческое событие… Все, что они сделали, было сделано от души. По своей восприимчивости русские и поляки близки – они же славяне. Скоро все изменится, мы станем общаться более открыто, с большим доверием».

Однако этим ожиданиям не суждено было сбыться, прежде всего из-за действий руководства Польши, которое стало продвигать теорию заговора, якобы приведшего к авиакатастрофе под Смоленском. Майдан, воссоединение Крыма с Россий и вооруженное противостояние на востоке Украины обусловили все более негативный фон для освещения истории Второй мировой в последующие годы. В изученных нами газетах всё настойчивее стала проводиться мысль о якобы непрерывной связи между неприглядными моментами советской истории и нынешним руководством России – будто бы СССР вообще никуда не исчезал, а только «попытался убедить весь мир в своей кончине».

Примеры заголовков: «Никаких упоминаний об Украине, пока Путин упивается военной мощью перед визитом в Крым» (The Times от 9.05.2014); «Красная площадь готова к грандиозному военному шоу. Националистический пыл подпитывает празднование Дня Победы в отсутствие западных лидеров» (New York Times от 08.05.2015); «30 лет спустя после падения Cтены в Латвии чувствуется одуряющий душок холодной войны» (Le Monde от 10.11.2019); «Кто виновник Второй мировой войны: Москва и Варшава рвут друг другу глотки. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвиняет Владимира Путина в «сознательной лжи» (Le Monde от 31.12.2019).

По итогам анализа можно констатировать: в 2000-е годы ведущие издания Запада, руководствуясь политической конъюнктурой, внедряют в сознание читателей стереотипы о негативном влиянии, якобы оказанном Красной армией на послевоенные судьбы Центральной и Восточной Европы. В ход идут не факты, а искаженные трактовки причин и итогов Второй мировой. Подрываются договоренности, которые были достигнуты лидерами антигитлеровской коалиции 75 лет назад, размывается смысл Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками. Мы имеем дело с очевидными попытками переписать историю Второй мировой войны, которые, как недавно заметил Владимир Путин, «рассчитаны на сегодняшний и на завтрашний день».

Источник: МИА "Россия сегодня"