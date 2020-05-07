Более 5 тыс. фронтовиков получат открытки с поздравлениями к Дню Победы от командующего войсками ЮВО

/Великая Победа/

Более 5 тыс. фронтовиков, проживающих на территории Северо- Кавказского и Южного федеральных округа, получат открытки-поздравления c 75-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. от командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова,

Открытки и более 200 ценных подарков, в составе которых фронтовой паёк, солдатские фляга и пилотка, в торжественной обстановке будут переданы ветеранам представителями командования военного округа и военнослужащими соединений и воинских частей ЮВО.

Военнослужащие соединения спецназа ЮВО, дислоцированного в Ростовской области, в составе мобильных групп поздравили 16 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Ростове-на-Дону. Вместе с поздравлениями фронтовикам исполнили песни вокальные группы ансамбля песни и пляски ЮВО и творческих коллективов художественной самодеятельности воинской части.

Личным составом подразделений для фронтовиков были собраны именные подарки. В состав подарка вошли видеопоздравление командира соединения и запись прохождения торжественным маршем воинской части, песни в исполнении военного оркестра, рисунки детей военнослужащих, а также продукты.

Всего на территории ЮВО силами мобильных групп, в составе которых по 4 военнослужащих (офицеры и солдаты) и по 2 солиста из состава оркестра или ансамбля воинской части, организовано посещение ветеранов по 98 маршрутам в 58 городах Юга России.

Источник: https://function.mil.ru/