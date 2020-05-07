Военнослужащие КФл в Астрахани произвед у т салют в честь 75-ой годовщины П обеды в Великой Отечественной войне

/Великая Победа/

Военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне произведут салют с восточной части острова Городской (напротив гостиницы «Азимут»).

Салют выполнят артиллерийские расчеты морской пехоты КФл из 105-мм пусковой установки ПФК «Радуга» и 125-мм установки «Радуга-М».

Начало салюта запланировано на 22:30 по местному времени (21:30 МСК). Всего будет произведено по 105 выстрелов из каждой установки.

Источник: https://function.mil.ru/