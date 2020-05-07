Военнослужащие возложили цветы к мемориальному комплексу «Лысая гора» в Волгограде

Справочно:

Ожесточённые бои за высоту 145,5 и прилегающую территорию велись непрерывно с сентября 1942 года по январь 1943 года в течение 147 суток.

В сентябре 1942 г. гитлеровцы овладели высотой, превратив её в мощный узел сопротивления. Они вырыли траншеи, установили мины и обнесли гору проволочным заграждением. Это стратегическая точка: с горы открывается панорама южной части Волгограда.

Штурмовать гору частям Красной армии приходилось несколько раз: в октябре 1942 г. и в январе 1943 г. С выходом немецко-фашистских войск к Волге в районе посёлка Купоросного, на правом фланге южного участка обороны Сталинградского фронта, оборону держала 64-я армия генерала Михаила Степановича Шумилова.

12 января 1943 г. боец 97-й бригады П. И. Карпов первым ворвался во вражеские траншеи и уничтожил огнём из автомата шесть гитлеровцев. Вновь завязался ожесточённый бой за вершину. Советским войскам приходилось штурмовать каждый опорный пункт. 17 января ценой невероятных усилий части 64-й армии вышли на западные склоны горы и погнали врага в центр Сталинграда. Лысая гора была освобождена.