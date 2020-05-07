В Новороссийске полицейские поздравили ветеранов с Днем Победы

/Великая Победа/

По поручению начальника Управления МВД России по городу Новороссийску полковника полиции Андрея Терёхина полицейские посетили старейших членов ветеранской организации – малолетних узников и тружеников тыла.

В преддверии празднования 75 – летия годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне новороссийские полицейские посетили старейших членов ветеранской организации Управления МВД России по городу Новороссийску на дому, вручили цветы и продуктовые наборы.

Стражи правопорядка поздравили малолетних узников и тружеников тыла, юношеские и детские годы которых были омрачены военным временем. Ветераны приветствовали полицейских с балконов и окон своих квартир, принимали поздравления под звуки военных песен, доносящихся из служебного автомобиля.

Соблюдая все необходимые меры безопасности сотрудники полиции поблагодарили ветеранов за героический труд и за право сегодняшнего поколения жить под мирным небом, пожелали крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску