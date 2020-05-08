/Великая Победа/

Михаил Мишустин направил поздравительные послания главам правительств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В посланиях Михаила Мишустина отмечается, что в этот торжественный и праздничный день народы государств – участников СНГ, Абхазии и Южной Осетии чтят подвиг воинов Великой Отечественной, выстоявших в борьбе с захватчиками и защитивших право будущих поколений на мир и свободу.

Подчёркивается, что братство и дружба, пронесённые через суровые военные испытания, будут и впредь служить надёжной основой для укрепления отношений многопланового сотрудничества и стратегического партнёрства, связывающих Россию с государствами – участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

Михаил Мишустин передал ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла пожелания благополучия, доброго здоровья и долголетия.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.