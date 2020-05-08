Военнослужащие поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ислама Мамсурова

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Военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) во Владикавказе поздравили ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Ислама Мамсурова, которому исполнилось 100 лет в апреле этого года.

В преддверии 75-й годовщины Дня Победы ВрИО командующего 58-й общевойсковой армии, генерал-майор Владимир Омельянович торжественно поздравили ветерана ВОВ. Во время посещения ветерана от командования 58-й общевойсковой армии ЮВО были вручены памятные подарки и цветы.

Ветеран Великой Отечественной Ислам Мамсуров с детства хотел стать военным. Поэтому после Горно-Металлургического Техникума поступил в Военное училище. Тогда он и представить не мог, что уже через 10 дней после окончания учебы ему предстоит защищать родину от захватчиков.

«Руководство нашей страны знало, что война начнётся и готовилось к этой войне. И перед войной в стране создали очень много военных училищ. И я тоже попал в этот набор. И нас, молодых лейтенантов, направили в распоряжение ВВС Закавказского военного округа», – вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Ислам Мамсуров.

За воинские заслуги Ислам Миткаевич получил множество медалей, в том числе и «За отвагу». Говорит, что гордится всеми знаками отличия, но главной наградой в своей жизни считает большую семью: сын, три внука и три правнука. 75-летие победы ветеран встречает, перешагнув вековой рубеж – в апреле Исламу Миткаевичу исполнилось 100 лет.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа