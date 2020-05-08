Военнослужащие поздравили в Ростове-на-Дону ветерана с Днем Победы

/Великая Победа/

Военнослужащие соединения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области, поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ладыченко Павла Николаевича, навестив его дома в Ростове-на-Дону.

Фронтовику от соединения РЭБ были вручены памятные подарки и цветы.

Павел Николаевич Ладыченко - участник боевых действий с декабря 1941 по 9 мая 1945 годов. Служил в четвертом гвардейском Кубанском казачьем кавалерийском корпусе. Воевал на втором, третьем, четвертом Украинском и втором Белорусском фронтах. Дошел до Европы. День Победы встретил в Чехии в городе Брно, имеет ранения.

Награжден Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», медалью «За воинскую доблесть», медалью «За Победу над Германией», нагрудным знаком Губернатора Ростовской области «За ратную службу».

Всего на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов проживает более 19 тыс. участников Великой Отечественной войны, в том числе в Ростовской области – более 1,3 тыс. фронтовиков.

В Ростове-на-Дону представители командования округа, а также соединений и воинских частей ЮВО совместно с выездными концертным группами поздравят 507 ветеранов Великой Отечественной войны.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа