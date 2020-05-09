В соединениях и воинских частях 49-й армии ЮВО сотоялись торжества, посвященные Дню Победы

/Великая Победа/

Военнослужащие специального назначения Южного военного округа (ЮВО) в Ставрополе провели торжественное построение в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественные мероприятия по празднованию Дня Победы прошли также в соединениях и воинских частях, дислоцированных на Ставрополье и Кубани, в Адыгее и Карачаево-Черкессии.

Личный состав принял участие в торжественных построениях с выносом боевых знамен, читкой праздничных приказов и поздравительных телеграмм. Отличившимся военнослужащим ведомственные награды.

Кроме того, военнослужащие воинских частей приняли участие в возложении цветов к могилам погибших воинов Великой Отечественной войны, монументам, обелискам и памятникам, установленных на местах боев и сражений Красной Армии с гитлеровскими войсками.

Торжественные построения были организованы с соблюдением противоэпидемиологических требований. В виду сложной эпидемиологической обстановки в регионе все мероприятия военнослужащие проводят с минимальным привлечением личного состава.

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно- эпидемиологических мер.