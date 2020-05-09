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Ветеран из Новороссийска стал Почётным гражданином города

В канун 75-летию Великой Победы участнику войны Николаю Павловичу Сёмаку присвоено звание Почетного гражданина Новороссийска.

Особую награду ветерану вручили глава города Игорь Дяченко и председатель городской думы Александр Шаталов.

Игорь Дяченко отметил, что хорошо знает о боевых заслугах Николай Павловича и горд, что в нашем городе проживает такой человек. Он поблагодарил ветерана за активное участие в патриотическом воспитании молодёжи Новороссийска.

С 1943 года Николай Сёмак воевал в партизанском отряде на Украине. В составе диверсионной группы 4-го Украинского Фронта занимался подрывом немецких эшелонов, освобождал Чехословакию, там и застал 9 мая 1945 г. За вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками Николай Павлович награжден высокими государственными наградами. Среди них - Ордена Великой Отечественной войны 1 и 2 степеней, медали за Отвагу и за победу над Германией.

Источник: https://admnvrsk.ru/

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Категория: Новости / Великая Победа

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