Группа НМТП встречает День Победы

/Великая Победа/

В преддверии празднования 75-летнего юбилея Победы в рамках волонтерских проектов работники Группы посетили ветеранов, отремонтировали памятник и музей и оказали благотворительную помощь.

Всего волонтеры с подарками посетили 285 ветеранов войны, тыла и отрасли, а также бывших узников фашизма в Новороссийске, Ленинградской и Калининградской областях.

Произведен ремонт и обновление Музея боевой и трудовой славы Совета ветеранов ПАО «НМТП». Перед административным зданием была поднята копия Знамени Победы, а Морской вокзал ПАО «НМТП» украсил 30-ти метровый праздничный баннер.

Подарочные наборы от ПАО «НМТП» получили ветераны предприятия – участники ВОВ, узники фашизма (концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны) и труженики тыла.

ООО «НМТ» оказало адресную благотворительную помощь всем ветеранам Великой Отечественной войны и бывшим малолетним узникам фашизма, проживающим на территории Восточного внутригородского района г. Новороссийска.

ООО «ИПП» были произведены работы по благоустройству объекта культурного наследия - памятника военной истории «Командный пункт Новороссийской военно-морской базы и командный пункт 18-й Армии», расположенного на Сухумском шоссе г. Новороссийска, который был наблюдательным пунктом и одной из огневых точек противодесантной обороны в период ВОВ.

АО «НСРЗ» и АО «Флот НМТП» оказали благотворительную помощь ветеранам предприятия – бывшим несовершеннолетним узникам фашизма.

ООО «Приморский торговый порт» оказало благотворительную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в городе Приморске.