В 25-ом округе Новороссийска - три концерта под окнами ветеранов

/Великая Победа/

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, для всех ветеранов были организованы индивидуальные концерты.

В 25-ом округе, депутатом которого является Георгий Середин, ветеранов начали поздравлять 9 мая в 10-30. Для них выступили артисты ДК "Кубань" и ДК с. Кирилловка. Об организации мероприятий позаботилась администрация Приморского района.

В 10-30 под окнами Юрченко Николая Тихоновича по адресу ул. Видова 167 прошел первый концерт.

В 11-00 артисты поздравили Львову Антонину Никитичну во дворе дома #165 по ул. Видова, а в 11-30 Янчука Арсения Владимировича по адресу ул. Тобольская, 7а.

А в 18-30 во дворе дома #169 по ул. Видова состоялся концерт для жителей округа. Артисты исполнили военные песни, и все смогли им подпевать!

- В 19-00 прошла Всероссийская минута молчания. А после — все вышли на балконы или подошли к окнам с портретами своих предков-победителей и исполнили песню "День Победы". Для этого совершенно необязательно обладать музыкальными способностями, ведь эта песня у каждого из нас идёт от самого сердца - говорит Георгий Середин.

В 21-50 начналась акция "Фонарики". Жители страны подошли к окнам и зажгли фонарики своих мобильных телефонов, поставили на окна свечи, как символ того, что мы помним!