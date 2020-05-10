В Геленджике на открытой сегодня Стене Памяти разместили 2089 фотографий ветеранов.

/Великая Победа/

Жители курорта могут видеть лица героев Великои? Отечественнои? вои?ны, раньше эти фотографии хранились только в семеи?ных фотоальбомах.

Сегодня утром в городе была открыта Стена Памяти. Глава Геленджика на этом мероприятии подчеркнул: «Наш святои? долг сделать все? возможное, чтобы лица этих героических людеи?, их подвиги, их жизнь никогда не были забыты»! Более двух тысяч портретов были переданы геленджикскими семьями для размещения их на Стене Памяти. Подобные мемориалы теперь есть в каждом сельском округе.

Да, в этом году День Победы встречаем не так торжественно и многолюдно, как все мы привыкли это делать, но все? же в Геленджике не прервали традиционную акцию «Бескозырка». Десятки лет в Геленджике проходит эта военно-патриотическая акция в память о героях-десантниках, уходивших в бои? от берегов Геленджика и высадившихся под командованием маи?ора Цезаря Куникова на побережье Цемесскои? бухты для защиты города Новороссии?ска от немецко-фашистских захватчиков. Символичныи? венок и в этом году спустили на воду.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик