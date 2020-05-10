В Армении состоялись торжества, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

/Великая Победа/

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в военных городках Ереванского и Гюмрийского военного гарнизонов приняли участие в торжественных построениях и мероприятиях, приуроченных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие приняли участие в возложении цветов к памятникам, обелискам, стелам и мемориальным комплексам, установленным на территории военных городков соединения в филиалах военно-патриотического парка «Патриот», в торжественных построениях с выносом боевых знамен, зачитыванием праздничных приказов и поздравительных телеграмм от министра обороны РФ Сергея Шойгу и командующего войсками ЮВО Александра Дворникова. Отличившимся военнослужащим были вручены государственные и ведомственные награды, ценные подарки и грамоты.

В честь Дня Победы также в небе Еревана и Гюмри состоялись демонстрационные пролеты авиации ЮВО.

Все мероприятия организованы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер и требований, проводятся с минимальным привлечением военнослужащих.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа