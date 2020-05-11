9 мая Новороссийск

/Великая Победа/

Сегодня, после торжественной минуты молчания и дружного исполнения песни «День победы» жители г. Новороссийска приняли участие в акции «Бессмертный полк», каждый желающий вышел на балконы и к окнам с портретами своих дорогих ветеранов, чтобы почтить их светлую память в этот час.

Мы рады, что наши ветераны Великой Отечественной войны даже на расстоянии почувствовали заботу и благодарность за то, что они сделали для всех нас.

Это наш священный долг - помнить и чтить всех, на чью долю выпала война и кто сделал все для Победы, "Бессмертный полк" уже несколько лет объединяет всех жителей страны. И несмотря на действующий режим самоизоляции, мы все равно смогли провести эту акцию. Да, она прошла по-другому - в телевизионном и удалённом формате, но мы уверены "Бессмертный полк" вновь объединил несколько поколений.