Ветеран из Цемдолины не остался без поздравления

/Великая Победа/

9 мая 2020 года наша страна отмечает один из самых радостных праздников, 75-ю годовщину Победы Советского народа над фашисткой Германией.

И в этот праздничный день, сотрудники Дома Культуры «Кубань» поздравили ветерана Великой Отечественной войны Юрченко Николая Тихоновича.

Поздравление началось со слов ведущего, который выразил слова благодарности Николаю Тихоновичу за мирное небо, за то, что своим подвигом дали нам возможность жить и радоваться каждому дню.

В ходе мероприятия были исполнены всеми известные песни военных лет («Катюша», «Смуглянка», «Огонек») Зрителями стали жители дома, которые из своих окон с удовольствием пели вместе с нами военные песни и присоединились к поздравлению.

В финале мероприятия была исполнена песня «День Победы».

Источник: МБУ ДК «Кубань»