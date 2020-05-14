Прямой эфир в формате краеведческой патриотической гостиной «Цветы у обелисков» (6+)

/Великая Победа/

Все дальше уходят от нас грозные годы Великой Отечественной войны. Долгими и суровыми были они для нашего города, труден был путь к Побе- де. Наступивший 2020 год — особый в истории России, в мае мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

В месяц Великой Победы отдел Краеведения ЦГБ им. Баллиона 13 мая провёл прямой эфир «Цветы у обелисков» в формате краеведческой патриотической гостиной, который был посвящен теме памяти событий Великой Отечественной войны на территории Новороссийска и воинов- героев, отстоявших город.

Цель патриотической гостиной: познакомить новороссийцев с именами героев, популяризировать подвиг Новороссийска в Великой Отечественной войне, побуждение к изучению героической истории Отечества и малой Родины, формирование патриотических ценностей.

Ведущая прямого эфира обратила внимание слушателей на то, что Новороссийск свято чтит память своих героев, стоит вспомнить мемориальный комплекс «Героям гражданской войны и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», площадь Героев с огнем Вечной славы, обелиски на братских могилах и памятники, улицы, названные именами лучших из них, подчеркнув, что это и есть наша память и святая дань героям защищавшим мир, свободу и независимость Отчизны.

Слушатели узнали, что за бои в Новороссийске звания Героя Советского Союза было удостоено 23 воина. Сложно охватить все героические подвиги за время мероприятия, поэтому речь шла о 12 Героях Советского Союза, удостоенных этого звания за подвиги, совершенные в дни обороны и освобождения Новороссийска. Им и тысячам неизвестных солдат наш город обязан высоким званием Город-Герой, а мы – жизнью, исторической памятью, настоящим и будущим.

Ведущая подчеркнула, что каждый день мы ходим по улицам, названным их именами. Филипп Рубахо, Цезарь Куников, Михаил Борисов, Михаил Корницкий, а сколько безымянных героев погибло на рубежах Малой земли.

Патриотическая гостиная изобиловала историческими фактами, фотографиями, которые транслировались в прямом эфире с помощью мультимедийной презентации, чтобы зрители не только могли услышать рассказ о славных подвигах героев, но и увидеть их мужественные лица, вдохновленные боевыми свершениями.

Познакомившись с биографиями защитников и их подвигами, зрители соприкоснулись с историей нашей Родины, ее наиболее славными событиями и людьми, ведь именно память - это связующее звено между прошлым и будущим, облегчающее человечеству дальнейший путь.

Зрители присылали одобрительные комментарии и эмодзи, благодарив за интересный и исчерпывающий исторический материал, особенно актуальный в месяц Великой Победы.

Эфир был пронизан духом высокого патриотизма, гордости за историю Новороссийска и расширил знания всех участников.

Источник: http://ballion.ru/