Илья Канакиди: Историческую память можно прививать через искусство...

/Великая Победа/

Школьники 8 гимназии города-героя Новороссийска, участвовавшие в конкурсе рисунков к 9 Мая, получили свои призы и грамоты.

Конкурс, приуроченный к 75-летию Великой Победы, был организован по инициативе депутата городской думы от партии "Единая Россия" Ильи Канакиди.

Победитель стала Спивакова Варвара, ученица 2 «В» класса. Второе - разделили Цымбал Михаил, ученик 2 «В» класса, и Иоаниди Иван, ученик 3 «Б» класса. Третьи места у Шапошникова Данилы из 1 «В» класса, Рачина Георгия, ученика 2 «В» класса, и Балояна Артёма из 2 «А».

Рисунок Варвары Спиваковой, занявший 1 место, был подарен ветерану войны Василию Евсеевичу Терещенко в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Большая благодарность всем участникам конкурса, а также педагогам и родителям, организовавшим работу детей! Поздравляем всех участников и желаем им новых творческих побед!" - отметил Илья Канакиди на подведении итогов.