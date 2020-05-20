Президентская библиотека передала материалы для проекта «Библиотеки – свидетели Победы»

/Великая Победа/

На сайте проекта «Библиотеки – свидетели Победы», организованного Библиотекой иностранной литературы им. М. И. Рудомино, опубликована история Зинаиды Аркадьевны Иткиной, жительницы блокадного Ленинграда.

Материалы для публикации передала Президентская библиотека, ставшая участником международной акции, которая объединила национальные библиотеки стран СНГ и ШОС (России, Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана). «„Библиотеки – свидетели Победы“ – это проект о человеческих судьбах, героизме и невообразимой отваге наших предков, это истории о радостном миге Победы, за которую единым фронтом доблестно сражались дружественные народы. Историю вершат простые люди, ставшие настоящими героями своего времени. Пусть в памяти поколений они останутся героями навеки», – отмечают создатели сайта. Материалы об истории семьи Зинаиды Аркадьевны Иткиной поступили в фонд Президентской библиотеки в 2019 году в рамках проекта по сбору документов о блокаде Ленинграда из семейных архивов. Они были оцифрованы и в настоящее время доступны на портале Президентской библиотеки. Всю блокаду, в возрасте 10–13 лет, Зинаида Аркадьевна Иткина пережила в Ленинграде вдвоём с бабушкой Марией Борисовной Исьёминой (1876–1945) в квартире на Владимирском проспекте, дом 3 Родители Зинаиды Аркадьевны были призваны в армию: отец – Арья Хаймович Иткин (1905–1943), старший техник-лейтенант, служил в 168-й стрелковой дивизии под командованием полковника А. Л. Бондарева; мама – Елизавета Исааковна Исьёмина (1905–1989), была лейтенантом медицинской службы и во время блокады работала фельдшером в госпитале на 7-й Красноармейской улице в Ленинграде. Отец писал письма с фронта маленькой дочке: «Дорогая, милая, любимая дочуречка Зиночка! От всей души благодарен тебе за письмо...» (сохранена авторская орфография). Перед текстом указана дата: 28-XI-41. Целиком « Письмо Иткина Арьи Хаймовича к дочери Зинаиде » можно прочитать на портале Президентской библиотеки в рамках коллекции «Оборона и блокада Ленинграда». В блокадной коллекции Президентской библиотеки представлена также прекрасно сохранившаяся фотография отца с дочкой « Иткин Арья Хаймович с дочерью Зинаидой » , датированная 1940 годом. На оборотной стороне рукописная надпись чернилами: «На память любимой дочуречке милой Зинусе от папы. 14 сентября 1940 г. 8 лет 10 мес. 3 дня. 21 ч 30 мин 45 сек. Уч. 2 класс отличнице». Отец не только любил, но и уважал свою Зину, гордился её успехами, именно поэтому: «ученице второго класса, отличнице». Последний раз они увиделись в самый разгар войны, в 1943 году, во время кратковременного отпуска. После возвращения на фронт отец Зины был убит. Пришла похоронка, « Извещение о смерти Иткина Арьи Хаймовича » ; из краткого текста стало известно, что «старший техник-лейтенант 168-й стрелковой дивизии погиб 16 февраля 1943 г., проявив геройство и мужество…». Решением Отдела народного образования Куйбышевского района г. Ленинграда 16 июня 1943 года бабушка Мария Борисовна была назначена опекуном 12-летней Зинаиды. Они вдвоём перенесли все тяготы блокады: голод, холод и обстрелы. Маме лишь изредка удавалось их навещать и передавать продукты: пол-литровую банку с кашей, которую она собирала в течение нескольких дней, сахар, полагавшийся ей как офицеру. В интервью, которое записали специалисты Президентской библиотеки, Зинаида Аркадьевна вспоминала о разных эпизодах из блокадной жизни. Учитывая, что она была школьницей в те годы, многие из них связаны с учёбой. Во время первой блокадной зимы 1941–1942 годов, чтобы как-то отвлечь и занять детей, недалеко от дома были организованы учебные классы. Зинаида Аркадьевна вспоминала, что была на нескольких занятиях, но они резко прекратились: перестал приходить учитель. Как потом выяснилось, он умер от голода. После первой тяжёлой зимы 1 сентября 1942 года возобновились занятия в ленинградских школах, в том числе и в 218 школе на улице Рубинштейна, дом 13, куда Зинаида Аркадьевна пошла в третий класс. Учителя старались всячески занять детей. К примеру, учительница пения Агнесса Михайловна организовала хор, в составе которого Зинаида Аркадьевна выступала перед ранеными в госпитале на Литейном проспекте. Учительница естествознания Людмила Михайловна создала кружок юных натуралистов, «юннатов». Школьники ходили в Михайловский сад собирать головастиков для классного живого уголка. Однажды Зинаида Аркадьевна с одноклассницами шла по улице и несла для кружка аквариум с лягушкой, как вдруг внезапно начался обстрел. Девочки успели спрятаться в укрытии, аквариум разбило осколком… Настоящей жемчужиной семейного архива Зинаиды Аркадьевны является написанное ею школьное сочинение на тему «Снятие блокады Ленинграда». Учительница дала это задание на следующий день после снятия блокады – 28 января 1944 года. За небольшие грамматические ошибки Зинаида Аркадьевна получила «четверку», но для нас, разумеется, это не имеет значения. Историческую ценность несёт само содержание сочинения, в котором отразилось восприятие блокады глазами ребенка. Здесь и волнение, пока ждали выступления диктора, объявившего по радио о снятии блокады, чувство радости и счастья от новости и от состоявшегося вечером фейерверка и в то же время горечь невосполнимой утраты, постигшей семью: гибель отца и братьев матери на фронте. «Я подбежала к бабушке, посадила её за стол, взяла кусок бумаги, нарисовала Ленинград, изображённый точкой, потом нарисовала круг, этим я изобразила кольцо немцев. <…> Затем взяла зачеркнула кольцо и оставила только «город» и сказала: «Вот и всё, блокады больше нет!». Бабушка заплакала от радости, она вспомнила своих двух сыновей, которые погибли на фронте. У меня подступили слезы, я вспомнила папу, который ради нас, Ленинградских детей, и ради сегодняшнего счастья погиб смертью храбрых и заслонил, наверно, своим танком подход к городу». После войны Зинаида Аркадьевна стала врачом и уехала на работу в Казахстан. Спустя годы она вернулась в Ленинград.

Источник: https://www.prlib.ru/