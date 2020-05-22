Более 300 жителей Кубани увековечили память о своих героических предках с помощью Почты России

/Великая Победа/

Почта России в Краснодарском крае получила более 300 фотографий участников Великой Отечественной войны от жителей региона в рамках проекта «Дорога Памяти». Наибольшее количество писем с рассказами о своих героических предках поступило из Сочи, Краснодара, Горячего Ключа, Тихорецкого и Курганинского районов.

Все фотографии отсканированы, размещены на официальном сайте проекта и возвращены владельцам. Напомним, фотографии вместе с заполненными анкетами принимаются во всех отделениях почтовой связи Краснодарского края с 17 февраля по 31 мая 2020 года, а затем в особом порядке передаются в Управление федеральной почтовой связи региона. Специалисты сканируют и публикуют снимки в единой базе данных.

Отделения почтовой связи есть в самых удаленных населенных пунктах края, что позволяет присоединиться к проекту всем жителям Кубани.

В годы Великой Отечественной войны почтовики приняли, обработали и доставили более 10 млрд писем, почти 23 млн посылок. Почта являлась единственной нитью, соединяющей фронт с тылом. Сегодня, в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, основная задача Почты России – связать поколения, помочь сохранить память о подвиге наших предков.

Справочно:

Минобороны России реализует проект по возведению на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в г. Кубинка Московской области Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Центральное место в храме займет построенная по хронологическому принципу от начала войны до Великой Победы мультимедийная галерея «Дорога памяти» длиной 1418 шагов, символизирующих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны.

Это уникальный музей, не имеющий аналогов в мире. Каждый зал галереи отличается формой подачи и драматургией, с помощью интерактивных средств посетители смогут менять окружающую обстановку, получать доступ к редким видео-, фото- и аудиоматериалам, но главный элемент «Дороги памяти» – общедоступная единая информационная база с десятками миллионов фотографий и писем фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.

Источник: https://www.pochta.ru/