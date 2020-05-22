Спасатель ГКУ МО «Мособлпожспас» отреставрировал советскую инвалидку для автопробега в память о ветеране ВОВ

/Великая Победа/

Водитель пожарной техники (спасатель) 305-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Кулаков отреставрировал советскую инвалидную мотоколяску для автопробега, посвященного Великой Отечественной войне.

В конце прошлого года у Владимира Кулакова родилась идея, которую он планировал осуществить еще в канун 75-летия Великой Победы. Это автопробег на инвалидной мотоколяске времен Советского Союза, называемой в народе «инвалидкой», от Москвы к стенам Рейхстага.

Еще в детстве Владимир Кулаков учился управлять автомобилем за рулем машины соседа, инвалида Великой Отечественной войны Петра Семенова.

«Это был уважаемый человек в нашем колхозе. У него на одежде было много медалей за участие в Великой Отечественной войне. В один из боевых вылетов Петр Иванович был сбит, тяжело ранен, лишился глаза и ноги. После госпиталя получил инвалидность и был демобилизован. Он разрешал мне ездить на его мотоколяске. Мне тогда было лет одиннадцать. Все управление в машине было на руле, педали не нужно было нажимать, да у меня и ноги бы не достали до них, наверное. А на сидении подушка лежала, чтобы до руля доставать», - рассказал о себе Владимир Кулаков.

Ни дед, ни бабушка Владимира Кулакова не участвовали в войне в силу своего возраста, поэтому водитель пожарной техники решил увековечить память Петра Семенова, совершив автопробег на инвалидной мотоколяске до Рейхстага. Именно на этой модели машины ездил Петр Семенов.

«Найти автомобиль, который в советские времена выдавался собесами инвалидам в индивидуальном порядке, да еще и с документами, было непросто. Практически все они за давностью лет уже сгнили и были отправлены в утилизацию. Я нашел эту машину в Пензенской области, купил. Доставили ее мне сюда грузоперевозками, в автосервисе предоставили место, где я ей сейчас и занимаюсь», - рассказал Владимир Кулаков.

Но еще больше времени и сил занимает реставрация автомобиля. СМЗ С-3Д, а именно так называется данное транспортное средство, не имеет педалей, так как мотоколяска предназначалась для безногих инвалидов. Все управление осуществляется через рулевое колесо. Владимир Кулаков буквально по винтикам разбирает машину и приводит её в рабочее состояние.

«На ней установлен мотоциклетный двигатель от «Иж - Планета 3». Машина была на ходу, но в таком плачевном состоянии, что ее нужно было полностью восстанавливать. Я ее разобрал. Купил второй двигатель, из которого собираю один хороший, чтобы проехать весь маршрут. Сейчас уже более-менее картина вырисовывается. Как только закончу, поеду в ГИБДД регистрировать», - описал свою работу Владимир Кулаков.

Во время автопробега водитель пожарной техники планирует встречаться с людьми, вручать им георгиевские ленточки и другие сувениры. Для перевозки багажа он приобрел мотоприцеп «Енот».

«Закажу, чтобы мне сшили высокий тент. На одной его стороне будет изображена картина водружения знамени над Рейхстагом, на другой – взятие Берлина. На самом автомобиле тоже планирую разместить памятные строки о Великой Отечественной войне», - рассказал Владимир Кулаков.

К сожалению, из-за пандемии коронавируса все границы оказались перекрыты, поэтому Владимиру пришлось перенести мероприятие. Поездку до Рейхстага он отложил до снятия ограничений.

В автопробегах водитель пожарной техники участвует не в первый раз. Еще в 2013 году на своем мотоцикле БМВ Владимир Кулаков присоединился к автопробегу «Волна памяти», участники которого проследовали от Калининграда до Владивостока через всю страну.

«Ребята ехали из Калининграда. Мы их встретили в Москве и проследовали с ними до Нижнего Новгорода, это был наш участок пути», - вспомнил Владимир Кулаков.

В прошлом году на своем двухколесном транспорте Владимир Кулаков совершил большое путешествие по Европе. За время мотопробега он успел посетить девять стран.

«Это был своеобразный тур по пожарным частям. Открываешь гугл-карту, вбиваешь навигацию. Пожарно-спасательную часть - «emercom», и поехал. Английский я плохо знаю, но везде удавалось найти общий язык. В Австрии я подъехал к пожарной части ночью, решил не будить, встал на плацу между частных машин. Начальник караула, это была девушка, подошла и спросила, все ли у меня в порядке и как мое здоровье. Я сказал, что приехал из России, показал бейджик, что я спасатель. Они пригласили меня к себе, показали инвентарь. В Берлине я познакомился с пенсионером, в прошлом – начальником караула пожарно-спасательной части №1310. Он показал мне музей пожарной охраны, в котором есть даже советские машины и алюминиевые советские КИПы времен ГДР. Он подарил мне с музейной полки шлем пожарной части, в которой работал», - описал свое путешествие Владимир Кулаков.

Источник: https://www.mosoblspas.ru/