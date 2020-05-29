Новороссийские казаки пройдут по Красной площади на Параде Победы

/Великая Победа/

24-го июня в Параде Победы в Москве в составе парадной коробки Кубанского казачьего войска пройдут 24 казака Черноморского казачьего округа, в том числе и новороссийцы. Помимо кубанских казаков, парадным маршем по Красной площади пройдёт коробка Всевеликого войска Донского. Возглавит шествие атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Николай Долуда.

Участие в Параде Победы в Москве для кубанского казачества станет уже третьим по счету. Впервые они прошли 24-го июня 1945 года на самом знаменитом параде, представляя 4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский корпус. Во второй раз кубанцы шли парадным маршем в столице России на 70-летие Великой Победы.

"Для участия в параде проводился строгий отбор казаков, - рассказал атаман Черноморского казачьего округа, депутат городской Думы Новороссийска Сергей Савотин. - Казаки проходили серьёзную строевую подготовку в Краснодаре. Однако прежние планы нарушила пандемии коронавируса и объявленный в связи с ней карантин. Участников парада отправили на две недели на самоизоляция в анапский санаторий "Высокий берег", где наши братья-казаки хорошо отдохнули и набрались сил. Сейчас все готовы к отправке в Москву на парад".

Как стало известно, парадный расчёт Кубанского казачьего войска отправится в столицу 3-го июня.

Источник: https://admnvrsk.ru/