На аэродроме в Ростове-на-Дону состоялась первая совместная тренировка парадного расчета пеших и механизированной колонн

/Великая Победа/

Более 2,3 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) и более 1 тыс. представителей других силовых структур и ведомств приняли участие в тренировке военного парада в Ростове-на-Дону.

Перед началом тренировки под руководством командования ЮВО был проведен строевой смотр готовности участников к параду Победы. У каждого участника проверили соответствие парадной формы одежды предъявляемым требованиям.

Вслед за пешим строем парадных расчетов состоялся проезд механизированной колонны, возглавила которую техника времен Великой Отечественной войны: мотоциклы МВ-650, легковые автомобили ГАЗ-67, «полуторка» ГАЗ-АА с буксируемой пушкой ЗИС-3, легендарные «Катюши» и танки Т-34. В составе современных образцов боевой техники и вооружения были представлены более 80 единиц, включая зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», «Тор-М2», С-400 «Триумф», ЗРПК «Панцирь-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили и т.д.

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Место проведения тренировки, транспорт, предназначенный для перевозки личного состава, а также боевая и историческая техника из состава механизированной колонны регулярно обрабатываются военнослужащими подразделений РХБ защиты ЮВО специальным дезинфекционным раствором.

Кроме того, все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа