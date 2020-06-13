Более тысячи военнослужащих приняли участие в тренировке парада Победы в Новочеркасске

/Великая Победа/

В тренировке парада Победы в Новочеркасске приняли участие более 1000 военнослужащих Южного военного округа.

В одном строю шагали военнослужащие 8-ой гвардейской армии, военнослужащие 4-ой Краснознамённой армии Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны, Каспийской флотилии, Росгвардии, а также представители воздушно-десантных войск.

В механизированной колонне были задействованы ретро-автомобили «Волга», подготовленные специально к параду. Военнослужащие в форме военных лет пронесли знамена частей и соединений, от которых ведут свою историю подразделения, входящие в состав 8-ой армии ЮВО, в том числе и Знамя Победы, водруженное военнослужащими 150-ой дивизии над Рейхстагом.

Напоминаем, что военный парад в ознаменование 75-летия Победы будет проводиться в центре Новочеркасска 24 июня 2020 года

Источник: Пресс-служба Южного военного округа