В Ставрополе для покраски военной техники к Параду Победы используют около 500 литров краски

/Великая Победа/

В Ставрополе для покраски военной техники, задействованной в параде 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, израсходуют около 500 л краски.

Для подготовки к праздничным мероприятиям порядка 30 единиц техники привлечено 20 военнослужащих ремонтного подразделения 49-й общевойсковой армии ЮВО. Обслуживание техники, ее чистка, покраска, замена жидкостей пройдет на развернутом пункте в Ставропольском крае.

В механизированную колонну в этом году включено около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град-М» и «Ураган», артиллерийские установки Мста-Б, бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля КамАЗ, бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», комплекс связи «Редут», танки Т-72Б3, ЗРК Бук-М2, а также оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Источник: Пресс-служба Южного военного округа