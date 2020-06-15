/Великая Победа/

В Новороссийске выпустили уникальную книгу про 7-ю дивизию, ровесницу Победы

Увидела свет уникальная книга, посвященная истории 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознаменной ордена Суворова и Кутузова дивизии (горной). Издание называется «Ровесница Победы».

Название не случайное. Соединение, которому в этом году исполнилось 75 лет, ведет свою боевую летопись с апреля 1945 года.

С автором книги – гвардии полковником Виктором Пятковым – пообщалась корреспондент «НР». Долгое время наш собеседник служил в дивизии, выезжал вместе с десантниками в командировки, в том числе и горячие точки.

— Идея книги родилась давно, — рассказывает комментатор. — И это уже третье издание, вышедшее под общей редакцией командира соединения гвардии полковника Андрея Александровича Суховецкого, дополненное, уточненное. Но! Не последнее. Книга уникальна тем, что в ней нет практически ни одного фото из интернета. Все снимки – или из архива дивизии, или из личных семейных архивов ветеранов. При этом наше издание нельзя назвать фотоальбомом. Это славная летопись дивизии, основанная на подлинных документах, исторических фактах и воспоминаниях тех, кто в ней служил. Структура издания тоже выполнена «по-военному». Каждая глава – это годы командования того или иного комдива. Всего в книге 26 глав. Отдельная глава посвящена Новороссийской городской общественной организации ветеранов дивизии «Семерка», которую организовал и уже много лет бессменно возглавляет полковник запаса Евгений Николаевич Ханин.

Есть и история частей, входящих в соединение, и глава — памяти, где мы отдаем должное нашим ушедшим при исполнении воинского долга товарищам.

— Виктор Гавриилович, что было самым сложным в создании книги?

— Найти тех ветеранов, которые служили до переезда дивизии в город-герой. Только в 1993 году соединение «прописалось» в Новороссийске. Нужно было разыскать тех, кто служил в те годы, когда дивизия находилась в Литве. И не просто разыскать, а собрать воспоминания, фото, грамоты, выписки из приказов, которые затем вернуть обратно владельцам в целости и сохранности. Ведь они важны для людей как память, коль они их хранят столько лет в личных архивах.

Очень непросто было восстанавливать историю дивизии за 1945–й (год создания дивизии), 1948-й, пятидесятые годы. Тем и ценно издание. Наша летопись – она живая. Когда вышла первая книга, откликнулись новые ветераны, каждый что-то привнес: уточнения или дополнения. После выхода в свет второго издания прибавилось еще материала. Звонков было много, со всех концов страны и ближнего зарубежья. И сейчас мы рассчитываем на то, что сможем дополнить книгу. Ведь дивизия живет, ее история пополняется каждый день новыми славными событиями.

 Соединение долгое время дислоцировалось в Литве, сейчас это другое государство. А после Великой Отечественной войны десантники нашего соединения именно там еще долго боролись с бандформированиями, так называемыми «Лесными братьями», шли на подвиги и не всегда все возвращались домой. Читатели должны понимать, что даже в мирное время дивизия не отдыхала, а выполняла боевые задачи, ее жизнь и служба десантников сахарными никогда не были. Десантники выезжали и на ликвидацию локальных конфликтов, помогали устранять последствия землетрясений, дивизия участвовала во всех вооруженных конфликтах в постсоветской истории и многих миротворческих операциях.

— Какие события, отраженные в книге, вы считаете наиболее важными?

— Для меня и моих коллег по перу важен каждый факт. Читатели из первых уст могут узнать о военных событиях в Венгрии, Чехословакии, Афганистане. Там дана их четкая трактовка, без новомодных передергиваний и переписывания истории, как это часто бывает. Чтобы не отходить от достоверных фактов, шла напряженная работа в архивах с подлинными документами. Дивизия переживала сложные времена во время развала Советского Союза, что тоже отражено в книге.

Наша аудитория – это не только ветераны и действующие офицеры дивизии.  Мы стремились к тому, чтобы молодое поколение воспитывалось на правильных примерах, хотя книга напрямую не призывает их становиться патриотами. Вывод каждый для себя сделает сам. 

Например, нам удалось найти уникальные фотографии: десантники нашего соединения совершают парашютные прыжки с аэростата.  Есть и объяснение, почему это было распространено в 50-е годы: недостаток военно-транспортной авиации в послевоенные годы, экономия топлива. Вот таким образом десантники и совершали учебно-тренировочные прыжки прямо на стадионе части. Немногие сегодня знают, как вообще выглядел аэростат.

Есть в книге и другие любопытные факты: например, награждение автомобилем «Победа» одного из командиров полков дивизии, за умелое и грамотное командование частью в ходе важных учений в послевоенные годы, подлинные представления отличившихся десантников к государственным наградам.

Книгу приятно полистать, увидеть лица боевых товарищей, отыскать на фото узнаваемые места. Выглядит издание солидно, спасибо спонсорам, которые не пожалели средств на хорошую полиграфию. В основном деньги выделили тоже наши, в прошлом – десантники, которые сейчас преуспели в бизнесе.

Тираж небольшой – всего 500 экземпляров. Но при желании можно сделать дополнительные тиражи. А еще лучше – дополнить новыми фактами и свидетельствами. Словом, продолжение следует.

Источник: https://www.admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-15062020110531-69416/

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Категория: Новости / Великая Победа

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