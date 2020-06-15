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Новый сквер 75-летия Победы готовится к торжественному открытию 24 июня

Глава города-героя Новороссийска Игорь Дяченко 15 июня проверил ход работ по обустройству сквера 75-летия Победы. Сроки ввода объекта в эксплуатацию переносились ввиду объективных причин работы подрядной организации в условиях пандемии.

Сейчас на территории сквера ведется подготовка почвы – 20 июня в рамках всероссийской акции «Сад Победы» здесь будут высажены 75 молодых деревьев.

«Элементы малых архитектурных форм, установленные в сквере, выполнены из современного износоустойчивого композитного материала. Лавочки очень удобные, с высокими спинками, - как и просили ранее многие горожане. Декоративные конструкции, как пояснили специалисты, тоже достаточно прочные и устойчивые к ветровым нагрузкам», - отметил глава города в своем инстаграм-аккаунте.

Также Игорь Дяченко отметил, что идея создания сквера 75-летия Победы реализована достойно. «Здесь уютно, всё продумано до мелочей. Уверен, этот сквер станет любимым местом новороссийцев и гостей города».

Источник: https://www.admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-15062020140323-69437/

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Категория: Новости / Великая Победа

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