Артиллеристы в Волгограде приступили к тренировкам салюта ко Дню Победы

/Великая Победа/

Сводные артиллерийские расчеты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, приступили к тренировкам праздничного салюта, который состоится в Волгограде 24 июня в 22:00 по местному времени.

Артиллеристы отрабатывают порядок действий при синхронном выполнении выстрелов холостыми боеприпасами из 76-мм орудий времен Великой Отечественной войны, легендарных дивизионных пушек ЗИС-3, для звукового сопровождения салютных установок 2А85.

Жители и гости города смогут увидеть 500 фейерверков различных типов: «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модификаций, представленных в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено- красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый). Разрывы фейерверочных зарядов будут осуществляться на высоте до 200 м. Салют будет озвучен 30 залпами с темпом в 30 сек.

Всего для обеспечения праздничного салюта будет привлечено около 50 военнослужащих ЮВО и задействовано 12 пушек.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm