/Великая Победа/

Первая вечерняя репетиция военных парадов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, состоится одновременно в 10 городах Юга России, в том числе в четырех городах-героях – Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в городах дислокации штаба и объединений Южного военного округа – Ростове-на-Дону, Владикавказе, Каспийске, Новочеркасске, Симферополе и Ставрополе.

В тренировках парадных расчетов, которые состоятся на центральных площадях городов, примут участие более 14 тысяч человек, в том числе более 10 тыс. военнослужащих ЮВО.

За пешими колоннами проследует военная техника, всего более 500 единиц современных и исторических образцов.

Подготовка военных парадов в ЮВО проводится в плановом порядке с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер направлен на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты ЮВО регулярно проводят дезинфекцию парадных площадок, транспорта, выделенного для доставки участников парада к месту тренировок. Военные медики организуют регулярное медицинское обследование и допуск участников парада к тренировкам. Все военнослужащие обеспечены средствами индивидуальной защиты – медицинскими масками и перчатками.

Согласно указу Президента Российской Федерации 24 июня с.г. в 10:00 в Москве на Красной площади, а также в других городах России состоятся военные парады с привлечением военной техники. В 22:00 будет дан артиллерийский салют.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа