Парадные расчеты во Владикавказе провели генеральную тренировку парада с привлечением военной техники

/Великая Победа/

Парадные расчеты 58-й ордена Суворова общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели генеральную тренировку парада Победы на площади Свободы во Владикавказе.

В мероприятии приняли участие более 1,1 тыс. человек, было задействовано 53 единицы техники. Руководил тренировкой командующий 58-й ордена Суворова общевойсковой армии ЮВО генерал-майор Сергей Рыжков.

В парадном строю по главной площади Владикавказа прошли знаменные группы Государственного флага Российской Федерации, копий Знамени Победы и Знамени Вооруженных Сил Российской Федерации, рота почетного караула в форме одежды трех видов Вооруженных Сил, парадный расчет управления 58-й армии ЮВО, сводные роты и батальоны соединений и частей армии, расположенные в границах Владикавказского гарнизона, парадный расчет Северо-Кавказского Суворовского училища, а также парадный расчет от Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

В составе механизированной колонны по площади Свободы проследовали грузопассажирские автомобили повышенной проходимости УАЗ-3151, танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, многоцелевые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-2330 «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», гаубицы «Мста-С», Урал-4320 со 120-мм минометом 2Б11, многоцелевой мобильный комплекс связи «Редут», командно-штабные машины Р-149АКШ, автомобили УАЗ «Патриот», реактивные системы залпового огня «Ураган».

Музыкальное сопровождение тренировки осуществлял военный оркестр Владикавказского гарнизона ЮВО численностью 47 человек.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа