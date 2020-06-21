В оеннослужащие организуют праздничный салют в честь Дня Победы в Ростове-на-Дону

/Великая Победа/

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) совершат салют из артиллерийских орудий в Ростове-на-Дону в честь 75-летия Победы.

24 июня в 22:00 военнослужащие 150 мотострелковой дивизии ЮВО, дислоцированной в Ростовской области, выполнят 30 залпов из шести артиллерийских орудий с интервалами в 30 сек., израсходовав при этом 180 холостых зарядов, а также использовав около 500 фейерверков различных типов с разрывами на высоте 250-300 м: «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модификаций.

Для организации праздничного салюта будут задействованы 122-мм гаубицы Д-30, обеспечивающие звуковой эффект, и две современные фейерверочные установки 2А-85 «Созвездие» на базе автомобиля КамАЗ. В проведении салюта примут участие около 50 артиллеристов ЮВО.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm