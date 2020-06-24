Лукашенко расплакался на параде Победы

/Великая Победа/

Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве. Момент попал в эфир видеотрансляции.

За считанные минуты до начала торжественного мероприятия Лукашенко о чем-то оживленно говорил с ветераном. Во время разговора президент Белоруссии достал платок и вытер слезы на глазах.

Напомним, Александр Лукашенко прибыл на парад Победы по приглашению российского коллеги Владимира Путина вместе со своими сыновьями. На трибуне рядом с Лукашенко был его сын Николай, ветераны, а также Путин. Все они общались друг с другом без масок.

Источник: https://www.mk.ru/