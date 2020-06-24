День в истории. Парад Победы 24 июня 1945г.в Москве на Красной площади.

/Великая Победа/

Это историческая дата для нашего народа. Народа, выстоявшего в войне на выживание.

В войне на сохранение не страны, но нации. Объединённых не только общей территорией проживания, но и общей идеологией, общими моральным принципами, общими целями.

Народа, выстоявшего, по сути, не просто против одной нацистской Германии, а против практически ВСЕХ стран Европы, которые работали на Германию, поставляли ей людские и военные ресурсы.

Не было-бы Победы, не было-бы нас, как НАРОДА! Ведь мы для них были undermenschen - недочеловеки, что-то среднее между обезьяной и человеком.

Это был реальный ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Потому что за годы войны был приобретён огромный опыт военных действий, от солдата до маршала.

Война - это каждодневноый тяжёлый труд. Выжили не просто, кому посчастливилось выжить, а самые опытные, самые сильные, сумевшие перехитрить врага и смерть. Именно поэтому Япония была побеждёна, скажем так, "с опережением графика". За счёт опыта, профессионализма, взаимодействия подразделений до автоматизма. Что на тот момент не было ни в одной армии мира в таком массовом количестве.

На этих фото - ПОБЕДИТЕЛИ!