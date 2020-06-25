/Великая Победа/

В 2015 году Росмолодёжь и Роспатриотцентр реализовали федеральный проект «Волонтёрский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Он объединил неравнодушных россиян в 85 субъектах страны и позволил каждому сказать СПАСИБО лично. По результатам работы Корпуса Президентом РФ Владимиром Путиным была поддержана инициатива создания Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». И сегодня история продолжается. «Волонтёры Победы» – это люди, которые искренне берегут в сердце память о подвигах предков, понимают ценность Победы и глубоко переживают о судьбе ветеранов, тружеников тыла и детей войны. Движение помогает консолидировать жителей России разных возрастов, политических взглядов, религий и объединений. Волонтёрами Победы Оказана помощь в организации основных парадов Победы на территории России и сегодняшний день не стал исключением. Волонтёры помогли ветеранам посетить Парад Победы и сопровождают их на протяжении всего мероприятия.