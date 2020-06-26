Представители ведомства продолжают принимать участие в инициированной Следственным комитетом России патриотической Эстафете добрых дел, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

/Великая Победа/

Сотрудники следственного управления СК России по Краснодарскому краю в Темрюкском районе приняли участие в торжественном мероприятии по открытию памятных плит, увековечивающих имена мирных жителей, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков в станице Тамань.

Во время Великой Отечественной войны Таманский полуостров имел важное стратегическое значение. С августа 1942 года началась оккупация Таманского полуострова, которая длилась почти 400 дней. За это время фашисты пытались установить здесь новый порядок, сломить волю местных жителей к победе. Во время Великой Отечественной войны станица Тамань была почти полностью разрушена немецко-фашистскими захватчиками. В 1943 году здесь шли ожесточённые бои за освобождение этой земли от немецких оккупантов. На берегу, во многих местах, и в послевоенное время были видны следы окопов и воронок от разрывов снарядов и авиационных бомб.

Никогда не забудут жители станицы 16 февраля 1943 года. В этот день возле таманской комендатуры были собраны более ста мирных жителей из Тамани и близлежащих поселков. Они пришли к девяти утра со своими пожитками. Оккупанты сообщили людям, что их отправляют в Германию. Колонна двинулась по главной улице на западную окраину станицы. Людей вывели за станицу к лесополосе, где еще ранее были выкопаны противотанковые рвы. Именно в этом месте в тот страшный день фашисты провели массовый расстрел местного населения, убивая целые семьи, не щадя никого, ни стариков, ни женщин, ни детей.

В рамках патриотической Эстафеты добрых дел, сотрудники следственного управления СКР по краю ранее вышли с инициативой перед администрацией района об установлении памятных плит с именами погибших от рук немецких оккупантов мирных жителей станицы Тамань. В ходе проведенной кропотливой работы в архивах, изучая документы военных и послевоенных лет, сотрудники краевого управления СКР смогли установить фамилии и имена мирных жителей станицы, павших от рук немецко-фашистских захватчиков.

25 июня 2020 года в присутствии руководителя организационно- контрольного отдела следственного управления СКР по краю Михаила Шитова, его заместителя Максима Елфимова, руководителя следственного отдела по Темрюкскому району Виталия Волошина с участием главы Таманского сельского поселения Михаила Погибы, председателя Совета депутатов Юрия Пишкина, жителей станицы и других приглашенных лиц, с соблюдением необходимых мер безопасности, было проведено торжественное открытие плит с высеченными на них именами всех мирных жителей, погибших от рук захватчиков. Памятные плиты установлены у мемориального комплекса в самом сердце станицы Таманской, в сквере имени Головатого и теперь каждый житель и гость станицы сможет почтить их память.

Завершая памятные мероприятия, представители ведомства почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Глава сельского поселения от лица жителей станицы Таманской и потомков погибших мирных жителей выразил глубокую благодарность офицерам, за их вклад, внесенный в увековечивание памяти жертв фашизма и ту работу, которую сотрудники Следственного комитета России проводят в рамках патриотической акции с целью сохранения памяти о великом подвиге нашего народа в борьбе с фашизмом.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/