Невская твердыня. 10 июля 1941 года - день начала битвы за Ленинград

/Великая Победа/

Президентская библиотека – о битве за Ленинград в годы Великой Отечественной войны.

«Самая продолжительная в истории Великой Отечественной войны, кровопролитная и героическая битва за Ленинград вошла в историю Второй мировой войны как явление, до сих пор вызывающее неослабевающий интерес российских и зарубежных исследователей», – пишет военный историк Николай Олейник в автореферате диссертации «Битва за Ленинград: исследование событий и анализ потерь в Любанской наступательной операции (январь-июль 1942 г.)», с электронной копией которого можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки.

10 июля 2020 года исполняется 79 лет со дня начала битвы за Ленинград. Она продолжалась более трех лет – до 9 августа 1944 года. О невероятной цене, которой досталась победа, рассказывают электронные коллекции Президентской библиотеки «Память о Великой Победе», «Оборона и блокада Ленинграда», а также отдельные уникальные материалы, цифровые копии которых хранятся в фонде учреждения.

Группа армий «Север» к началу наступления на Ленинград имела превосходство над войсками Северо-Западного фронта по пехоте – в 2,4 раза, по орудиям – в 4 раза, по миномётам – в 5,8, по танкам – в 1,2, по самолётам – в 9,8 раза. Однако молниеносное наступление немецких войск было сломлено противостоянием советских воинов, сражавшихся на Лужском оборонительном рубеже. Строительство укреплений как на подходах к Ленинграду, так и в самом городе, велось с участием гражданского населения: c 29 июня решением Ленгорисполкома началось привлечение к трудовой повинности для выполнения оборонных работ мужчин в возрасте от 16 до 50 лет и женщин от 16 до 45 лет. Те, кто трудился на производстве или где-либо еще, обязаны были отработать по три часа, не работающие – восемь часов. Всего город-фронт, сообщает раздел «День в истории» на портале Президентской библиотеки, создал сотни километров оборонительных сооружений, на строительстве которых работало около 1 млн ленинградцев, в народное ополчение ушло свыше 200 тыс. человек, более 19 тыс. служили в отрядах противовоздушной обороны.

Герой очерка «Парторг роты», опубликованного в газете «На страже Родины», Николай Акимов говорил: «У меня в Ленинграде живут мать и тёща. Мать стара и тёще уже 65 лет. Обе они – дружинницы. Двенадцатилетняя племянница при налётах фашистских стервятников дежурит на чердаке дома. <…> Матери наши понимают, дети восприимчивым сердцем чувствуют, что фашизм – смерть. Мы с вами должны добыть победу. Победа – это жизнь».

Несмотря на героическое сопротивление солдат Красной армии, 8 сентября войска группы армий «Север» захватили Шлиссельбург, отрезав Ленинград от Большой земли. К 14 сентября линия фронта проходила всего лишь в 4 км от Кировского завода и в 16 км от Зимнего дворца. Сообщение с Ленинградом поддерживалось только по воздуху и Ладожскому озеру.

Фашистские захватчики не гнушались ничем. «В нашей газете опубликован ряд документов, найденных у убитых немецких офицеров и солдат. Ничего подобного по своей кровожадности и бандитизму не знал мир. Один из документов, так называемая „Памятка германской победы“, является прямым и открытым приказом германского командования истребить весь советский народ. „Убивай всякого русского, советского, – гласит памятка, – не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик – убивай“. Мало того, каждому солдату устанавливают определённую норму: „Помни, для величия и победы Германии, для твоей личной славы – ты должен убить ровно 100 русских“», – сообщала газета «На страже Родины» 29 октября 1941 года.

За период битвы за Ленинград по городу было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено 102 520 зажигательных и 4653 фугасных авиабомб. Однако самой страшной опасностью был голод.

На портале библиотеки в ряду других уникальных документов размещены воспоминания блокадницы Нины Петровны Полоцкой: «От нестерпимого голода варили и ели всё: клейстер, опилки, кожаные ремни. Съели… школьные кожаные ботинки. И когда, помимо драгоценного хлеба, самой любимой, самой желанной еды в блокаду, доставали ещё что-нибудь, что считается по-человечески настоящей едой, это было счастье»… Страшных 872 дня продолжалась блокада города. По разным данным, как сообщает раздел «День в истории», она унесла жизни от 400 тыс. до 1 млн человек. 97 процентов из них умерли от голода…

События проведённой в январе 1943 года под Ленинградом операции «Искра» отражены в материалах коллекции «Оборона и блокада Ленинграда». Исторические моменты прорыва блокады можно увидеть на кадрах кинохроники: над картами склонились советские военачальники, разрабатывающие операцию; автоматчики в белых маскхалатах; встреча солдат Ленинградского и Волховского фронтов…

Утром 18 января на окраине Рабочего посёлка № 1 под Шлиссельбургом части 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта соединились с частями 372-й дивизии Волховского фронта. В тот же день были освобождёны Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера. Около полуночи по радио было передано сообщение о прорыве блокады. Вот как описывает эту счастливую минуту в своём дневнике Тайда Дада Михайлович, – уникальный документ в фонд Президентской библиотеки передали родственники блокадника: «Сегодня в 23 ч. 30 м. радио принесло радостную весть. Войска двух фронтов соединились, прорвав блокаду гор. Ленинграда!.. Нашими войсками разгромлено несколько дивизий фашистов, взято в плен около 1200 солдат и офицеров, захвачены военные трофеи».

И хотя полностью вражеское кольцо было снято лишь через год, 27 января 1944-го, с прорывом блокады значительно улучшилась обстановка на всём Ленинградском фронте.

14 января 1944 года началась Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. О настроениях ленинградцев в эти дни свидетельствует, в частности, рукописный «Дневник Зинаиды Антоновны Рыжковой»: «22.01.1944. Утром раздалась канонада. Сначала мы думали, что это зенитки, т. к. виден был огонь в южном направлении. А потом поняли, что это наши войска двинулись на прорыв блокады Ленинграда... Сердце замирало от чувства чего-то особенного, большого и волнующего, совершавшегося в эти минуты. Мы были с нашими защитниками всем сердцем».

26 января «Ленинградская правда» сообщала: «Два дня назад к списку побед Красной Армии прибавилась ещё одна: наши войска овладели крупными железнодорожными узлами и мощными пунктами обороны немцев – городами Пушкин и Павловск. Бои идут на окраинах города Гатчина…». В этом же номере опубликованы фотографии Давида Трахтенберга, подпись под которыми гласит: «В последних боях за город Ленина». До полного снятия блокады оставался всего один день…

Ирина Юрьевна Неуструева в своих воспоминаниях о блокадном детстве так описывает 27 января 1944 года: «Этот день запомнился нам всеобщим ликованием. Помню, что на улице незнакомые люди обнимались и плакали от радости. Вечером этого дня впервые гремел салют – 24 залпа… Это было что-то необыкновенное. После почти трёх лет темноты, холода и голода люди впервые, не боясь обстрела, буквально высыпали на улицу, любовались светящимися ракетами салюта на фоне чёрного зимнего неба, громко смеялись и плакали».

Битва за Ленинград, имевшая огромное военно-стратегическое и политическое значение, продолжалась еще полгода – до 9 августа 1944 года. Защитники города и его жители выстояли и одержали победу над врагом – и военную, и моральную. Самая продолжительная в истории Великой Отечественной войны битва стала символом мужества всего советского народа.

Источник: https://www.prlib.ru/about_contacts