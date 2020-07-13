Борцам с нацистским подпольем в послевоенные годы заплатят по 75 тысяч

/Великая Победа/

75 тысяч рублей – такую сумму получат ветераны, которые боролись с нацистским подпольем на территории советских республик на западе СССР во время Великой Отечественной войны. Приказ о единовременной выплате, приуроченной к 75-летию Победы, разработал Минтруд.

Деньги планируется перевести инвалидам ВОВ и участникам боевых действий из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, принимавших участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года.

Единственная оговорка – получатели средств должны быть российскими гражданами и проживать на территории как нашей страны, так и в Латвии, Эстонии или Литве. По подсчетам Минтруда, выплату должны получить 900 человек. Из бюджета на нее будет потрачено в общей сложности 67 млн. 637 тысяч рублей.

Источник: https://www.mk.ru/economics/