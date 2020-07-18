Определены финалисты «ТЭФИ-Летопись Победы 2020»

/Великая Победа/

Стали известны финалисты Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Летопись-Победы» 2020. Его цель формирование единого информационного пространства для сохранения памяти о Героях Великой Отечественной и Второй мировой войны, памяти о фронтовиках и тружениках тыла. В этом году на победу будут претендовать 30 работ в 10 номинациях.

Среди финалистов заметно преимущество знаменитого военного боевика «Т-34». Он представлен в половине номинаций, среди которых лучший актёр, актриса, оператор, режиссер и фильм. В категории лучший художественный фильм в финал также вышли военный детектив Александра Касаткина «Три дня до весны», действие которого разворачивается в 1942 году в Ленинграде, и экранизация повести Вениамина Каверина «Семь пар нечистых».

За звание лучшего телевизионного художественного сериала поборются «Зорге», «СМЕРШ» и «Черные бушлаты». Стоит отметить, что среди финалистов есть не только произведения московских и питерских киностудий, но и ленты, снятые региональными телекомпаниями. Например, документальный фильм, показанный на волгоградском телевидении, «Дом, в который вернулось детство». Кроме него на статуэтку ТЭФИ претендуют документальные картины «Скорбное эхо Блокады», а также «Война и мир Даниила Гранина».

Категория телевизионный короткометражный фильм представлена в этом году работами «Одна строка в донесении», «Параллельные миры одной войны» и «Бан-Сен-Жан. Голоса из прошлого».

В номинации режиссёр за главный приз поборются Александр Касаткин («Три дня до весны»), Алексей Сидоров («Т-34) и Алексей Козлов («Спасти Ленинград»).

На звание лучшей актрисы претендуют Екатерина Климова, Ирина Старшенбаум и Виктория Исакова. В номинации лучший актер в финал вышли Александр Панкратов-Чёрный, Александр Петров и Андрей Мерзликин.

Победителей «ТЭФИ-Летопись-Победы» 2020 назовут 24 августа в Московском театре «Et Cetera».

Источник: https://www.mk.ru/