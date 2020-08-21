В Самбеке прошла репетиция показа вооружения и специальной техники на форуме «Армия-2020»

/Великая Победа/

В военно-историческом комплексе «Самбекские высоты» прошла генеральная репетиция динамического показа боевых возможностей вооружения военной и специальной техники на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Южного военного округа в Ростовской области.

На репетиции продемонстрировали показные выступления подразделений специального назначения, розыгрыш девяти тактических эпизодов с уничтожением диверсионно-разведывательных групп и колонн военной техники условного противника, пролет боевых самолетов и вертолетов.

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» выполнили имитацию нанесения тактического удара по переднему краю обороны условного противника, подразделения противовоздушной обороны отразили атаку от воздушного нападения условного противника.

Инженерные подразделения с помощью машины разграждения ИМР-2 и мостоукладчика МТУ-72 на базе танка Т-72 выполнили прокладку колонных путей через условные минно-взрывные заграждения, разобрали завал, отрыли котлован и восстановили часть разрушенной мостовой переправы.

Впервые были продемонстрированы действия военнослужащих ремонтно- восстановительного подразделения ЮВО по сборке-разборке легкового автомобиля УАЗ, монтаже колес на автомобиль за ограниченное время и установке двигателя на штатное место.

Кроме того, экипажи танкового подразделения ЮВО показали «танковый вальс» одновременно восемью танками Т-72Б3 и боевые возможности «летающего» танка.

В тактических эпизодах современного боя и на площадках статического показа было представлено более 200 современных образцов вооружения и военной техники, в том числе зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь- С1» и зенитный ракетный комплекс «Тор-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч», танки Т-72Б3 и Т-90А, боевые машины БМП-3 и БТР-82АМ, вертолеты Ка-52 и Ми-28, бронированные автомобили «Тайфун-К» и «Тайфун-У», «Тигр» и «Рысь».

Готовность площадок для проведения форума «Армия-2020» проверил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Мероприятия проводились с соблюдением всех санитарно- противоэпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» ЮВО на территории Ростовской области пройдет в период с 27 по 29 августа на территории парка «Патриот» в селе Самбек.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm