Под Петербургом нашли тело летчика, пролежавшее в болоте 77 лет

/Великая Победа/

Под Петербургом найдено тело летчика времен Великой Отечественной войны, пролежавшее в болоте 77 лет, сообщает Telegram-канал Mash. Тело полностью сохранилось, так как было «забальзамировано».

Летчика зовут Сергей Фадеев. Его племянница Ольга рассказала, что о его судьбе ничего не было известно, и некоторые даже думали, что он попал в секретный отряд космонавтов или попал в другую сторону. Но на самом деле в годы войны его самолет был сбит, а сам мужчина погиб под Петербургом. На момент гибели ему было 22 года.

Восстановить личность Фадеева удалось благодаря сохранившемуся жетону. Теперь родственники намерены похоронить его. Благодаря тому, что тело прекрасно сохранилось, делать это будут в обычном гробу.

Источник: https://www.mk.ru/