Виртуальный тур по музею «Кобона: Дорога жизни»

/Великая Победа/

Президентская библиотека приглашает совершить интерактивную экскурсию по музею «Кобона: Дорога жизни».

На портале учреждения можно ознакомиться с виртуальным туром, подготовленном специалистами библиотеки совместно с Музейным агентством Ленинградской области.

Расположенная на восточном берегу Ладожского озера деревня Кобона, где находится музей, навсегда вошла в историю Великой Отечественной войны: именно здесь проходила знаменитая Дорога жизни, связавшая блокадный

Виртуальный тур даёт возможность из любого уголка мира осмотреть музейные залы, где хранятся фотографии, карты, схемы, чертежи, дневники, подлинные предметы военного времени, большинство из которых сопровождает исчерпывающая и тщательно отобранная сотрудниками музея информация об экспонате, его истории, контексте и т. д.

Тематически экспозиция разделена на несколько блоков. Так, в зале, посвящённом Дороге жизни, посетитель музея узнает об устройстве и эксплуатации этой сложнейшей логистической системы, выстроенной в сжатые сроки в крайне тяжёлых условиях; о людях, благодаря усилиям которых постоянно поддерживалась связь с городом, окружённым врагом. Атмосферу того времени можно почувствовать в блокадной комнате, которая повествует о бытовой стороне жизни ленинградцев в годы осады. В кинозале представлена инсталляция, передающая суету эвакопункта.

Другие части экспозиции посвящены школе, в которой сейчас располагается музей, а в годы войны работал эвакопункт; истории южного Приладожья и деревни Кобона; жизни и творчеству знаменитого уроженца этих мест поэта А. А. Прокофьева.

Виртуальные туры – активно развивающееся направление деятельности Президентской библиотеки, благодаря которому фонд электронного хранилища наравне с бумажными, фото-, аудио- и видеоматериалами пополняется экспонатами выставок, предметами из музейных коллекций. Среди интерактивных проектов Президентской библиотеки также представлены экскурсии по легендарному крейсеру «Аврора», Государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда, музею «А музы не молчали…», Дому-музею писателя Юлиана Семёнова.

Из реального пространства в цифровое переместились и временные экспозиции Президентской библиотеки, в разное время работавшие в здании на Сенатской, 3 Сегодня на портале учреждения можно удалённо посетить такие выставки как «Овеществлённая память: оборона и блокада Ленинграда в музейных экспозициях. К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «Конструктор и автомат: путь великого мастера. К 100-летию М. Т. Калашникова», «Памятники книжной культуры: от бумаги к цифре», «Путешествие из Петрограда в Москву. 1918: к 100-летию переезда советского правительства и переноса столицы в Москву», «Художник против фюрера: фашизм в карикатурах Бориса Ефимова. К 80-летию начала Второй мировой войны», «„Спасающий меч революции“: Чекист в жизни, кино и литературе» и другие.

Посетители портала Президентской библиотеки, находящиеся в любой точке мира, могут пройтись по историческому зданию Синода, где в наши дни располагается современный многофункциональный культурно-просветительский и научно-образовательный центр, посетить зал Конституции, ознакомиться с новыми материалами постоянно пополняющейся интерактивной экспозиции, рассказывающей о революционных событиях в Петрограде.

Источник: https://www.prlib.ru/about_contacts