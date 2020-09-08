Кинематографисты поспорили о роли Сталина в Победе

/Великая Победа/

Международный общественный форум «Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах» прошел в Воронцовском дворце в Алупке.

10 февраля 1945 года там состоялся банкет на девять персон, на котором присутствовали Сталин, Рузвельт и Черчилль. В тот день они в последний раз собрались вместе. На форуме поспорили о роли Сталина в истории.

Участие в форуме принимали кинематографисты, приехавшие на Севастопольский кинофестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе». На том и другом мероприятии обсуждался вопрос о том, что в последнее время появилось много желающих присвоить себе лавры Победы, а вклад СССР в нее оказался «в числе прочих». Пришли к выводу, что Россия информационную войну на этом поле проиграла. О том, как «защитить правду о Победе», у каждого свое представление. Споры были жаркие, особенно о роли Сталина в Победе, о насилии русских солдат, если оно вообще было, в отношении немецких женщин.

Часть выступавших считает, что происходит подмена смыслов, внедряется новая концепция Второй мировой войны, основанная на тождестве фашизма и сталинизма, а спасти человечество от этих бед может только Запад. В таком контексте России необходимо пройти путь искупления, как сделала это Германия.

Один из докладчиков назвал подобные споры дискуссией о победобесии, обращался к залу с вопросом: «Почему мы стыдливо продолжаем драпировать Мавзолей?» Ораторы говорили о том, что молодежь не знает наших полководцев и главных сражений, а победу растащили по национальным квартирам, где каждый претендует на особый вклад. Эмоций много, стройных мыслей гораздо меньше.

Речь, естественно зашла о Сталине, которого разобрали "по косточкам" и поставили вопрос: нужно ли судить победителя? В Китае, по словам выступавших, этот вопрос решен: победителей не судят. Одна из концепций строится на том, что Победа стала возможна не вопреки Сталину, как говорили при Горбачеве, а благодаря Сталину. Он совмещал шесть должностей, в том числе возглавлял ЦК и правительство, был Верховным главнокомандующим. Для сравнения: у Черчилля было два поста, у Рузвельта вообще не было военных должностей. Да, Сталин не заканчивал высших учебных заведений, но имел большие познания в разных сферах. Его недостатки как главнокомандующего – это отсутствие боевого опыта и системных военных знаний, недоверие к военным кадрам, что и привело к потерям в 1941-42 годах. На фронте Сталин побывал лишь однажды в начале августа 1943 года, но на боевые позиции не выходил. Его самонадеянность, как было сказано, поставила страну на грань катастрофы в 1941-ом, но свою роль в Победе он все-таки сыграл.

На фестивале показали фильм «Сталин и Церковь. Возрождение» Анатолия Паникова – привычный набор говорящих голов, более или менее известная хроника. Фильм о том, как в сентябре 1943-го Сталин встречался с представителями православной церкви, как в ее распоряжение были переданы помещения и средства, как гордился вождь народов учебой в семинарии, а его мать до конца жизни сожалела, что сын не стал священником. Сталин причащался в последние годы жизни и был, по мнению, экспертов, верующим человеком. Своими взглядами на этот счет поделился и Геннадий Зюганов.

На форуме в режиме онлайн выступила китайский профессор Ли, говорившая на прекрасном русском языке. Она родилась в России с семье деятелей Компартии. По ее словам, в Китае перенос в России даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября восприняли с воодушевлением, и теперь мы вместе сможем его отмечать. Китайцы хорошо знают советскую военную литературу, вплоть до «Волоколамского шоссе» Бек, «Фронта» Корнейчука. Они любят советские военные фильмы, до сих пор поют наши песни военных лет в садах и парках. Недавно в китайских соцсетях стали стремительно распространяться их тексты в адаптированном под коронавирус виде.

В программе фестиваля «Победили вместе» участвовала картина «Наш мальчик» Яо Дунмэй из Харбина о спасении советскими врачами трехлетнего китайского ребенка Мэн Сяньго. В 1958 году он получил ожоги и полтора года лечился в Амурской области. Когда ему исполнилось 66 лет, он вернулся в Россию, чтобы встретиться с врачами и двумя медсестрами, отдавшими ему свою кожу, когда донорской кожи родственников оказалось недостаточно. Теперь уже близкие этих героических женщин специально приехали из Благовещенска в Севастополь и присутствовали на показе фильма

Пожалуй, самой скромной по масштабам стала картина «Трофеи» британского режиссера Стюарта Паунда. За 4 минуты он попытался рассказать о том ущербе, который нанесла Вторая мировая война музею Виктории и Альберта. Пострадавшее от снарядов здание защитило экспонаты, камень спас шедевры. До этого режиссер снимал большие по хронометражу картины, который ему показались скучными. Он привел в пример пианистку Майру Хесс, выступавшую во время войны в Национальной галерее с небольшими концертами. Фильм сопровождает музыка в ее исполнении.

Пожалуй, самая совершенная картина, показанная в дни фестиваля, настоящее кино большого стиля, какое редко теперь снимается, - «Ригерт» новосибирского мэтра Владимира Эйснера. Работал он над ней на протяжении пяти лет. Давид Ригерт – выдающийся спортсмен, многократный чемпион мира и Олимпийских игр по тяжелой атлетике. Он познал мировую славу, его медали не помещаются на столе. А потом выживал, как мог, заниматься извозом, ушел из главных тренеров перед началом московской Олимпиады. Теперь Ригерт живет тихой семейной жизнью в Таганроге.

Владимиру Эйснеру удалось показать этого человека не пафосно, сказать о самом главном. В наш век, когда многие снимают на телефон, увидев работы Эйснера можно в полной мере ощутить всю силу и мощь неигрового кинематографа. Фильм «Ригерт» уже получил гран-при Миланского кинофестиваля, две награды в Кении на фестивале спортивных фильмов, отметили его и на «Победили вместе», но совсем не так, как заслуживает эта картина.

Еще одна яркая работа – «Община» документалиста из Екатеринбурга Павла Фаттахутдинова, героиней которого стала молодая женщина с двумя детьми, живущая в коммунистических условиях: никто денег не получает за свою работу, все принадлежит общине. Как сказал режиссер, эти условия напоминают ему нашу прежнюю жизнь, когда мы жили при другом социальном строе. Его интересовало, как в замкнутой системе развивается самоуправление. Кажется, что герои слишком открыты, и чего-то, наверное, не стоило рассказывать всему миру. Но уговаривать их не пришлось. Это тот случай, когда фильм закончен, а герой еще хочет сниматься.

К профессиональным документалистам все чаще присоединяются дилетанты. Иногда среди них встречаются самородки. Сегодня практически любой человек, взявший в руки телефон, может возомнить себя режиссером, снять что-то более или менее внятное. Скороспелые работы, особенно отвечающие тематике патриотического толка, имеют шанс оказаться в конкурсе фестиваля, наряду с картинами мастеров.

Режиссер из Ставрополя Сергей Массальский к кино никакого отношения не имел. 22 года был тренером по рукопашному бою, тренировал спецслужбы. Теперь снял картину «Даследчыки», что в переводе с белорусского означает «Исследователи», и почувствовал себя режиссером. Свой фильм он сам же и профинансировал, гордится тем, что не зависит ни от кого. Главными героями стали его сын и его друг. Сам Сергей вырос в Белоруссии, называет себя чистокровным партизаном. «Все детство копал патроны. Там железо с войны до сих пор находят» - говорит он. На замечание опытных коллег, что пропагандистское кино сквозит у него изо всех щелей, тут же нашелся ответ: «Я вот патриотом себя чувствую, и фильм у меня патриотический, потому что меня патриотом воспитали». Теперь он готовится к съемкам патриотического боевика.

Источник: https://www.mk.ru/