Представители СКР по краю приняли участие в мероприятиях, посвященных освобождению Анапы от немецко-фашистских захватчиков

/Великая Победа/

Сегодня сотрудники следственного отдела по городу Анапе краевого управления СК России приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 77 годовщине освобождения города воинской славы от оккупантов.

21 сентября 1943 года, ровно 77 лет назад защитники города Анапы освободили его от врага. В дни оккупации в лесах вблизи станицы Гостагаевской и поселка Сукко действовали партизанские отряды. На анапской земле совершали подвиги воины Красной Армии и моряки-черноморцы. Нацисты считали Анапу важным плацдармом для наступления на Кавказ. Оккупированный город фашисты превратили в крепость - опорный пункт так называемой "Голубой Линии". Ожесточённые бои шли на земле и в воздухе. В небе над Анапой наша авиация завоевала господство в воздухе. Оборона гитлеровцев рухнула. Советская Армия выиграла битву за Кавказ.

Офицеры ведомства с представителями местной администрации, жителями и гостями города почтили память героев военного времени и освободителей города воинской славы. В память о подвиге освободителей Анапы в Сквере боевой славы к Вечному огню были возложены цветы. Завершилось торжественное мероприятие минутой молчания.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю