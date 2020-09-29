23 сентября исполнилось 95 лет замечательной женщине Постригань Вере Антоновне

/Великая Победа/

С юбилейной датой поздравили депутат Городской Думы 7 созыва по 8 округу Козырев Виталий Александрович и специалист по работе с населением МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением» МО г. Новороссийска.

А также пришли поздравить друзья и родственники. Много теплых слов было сказано в адрес именинницы. Жизнь у неё была активной. Когда началась война, Вера Антоновна жила в Крыму, немцы забрали в плен. Однако, она сбежала и жители Симферополя, Белогорска прятали её в пещерах. После войны она жила в г. Ленинграде. Там у неё родились сын и дочь. В 1972 году семья переехала в г. Новороссийск. Работала много лет на швейной фабрике, ушла на пенсию. Вела активную общественную деятельность, избиралась народным депутатом. Много помогала людям. Виталий Александрович передал Вере Антоновне письмо с поздравлением от Президента России Путина В.В. Пожелал Вере Антоновне жить бесконечно и радовать своей доброй улыбкой близких и друзей.