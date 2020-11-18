Саперы на Кубани с начала года уничтожили свыше 500 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны
С начала года военнослужащие инженерно-саперного полка Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае, обезвредили более 500 взрывоопасных предметов, в том числе артиллерийские снаряды и минометные мины различного калибра, противотанковые и противопехотные гранаты времен Великой Отечественной войны.
Для их уничтожения было израсходовано более 200 кг взрывчатки.
Ежедневно саперы ЮВО выезжают по заявкам военных комиссариатов для выполнения работ по обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
С этой целью в войсках ЮВО сформированы несколько подвижных групп разминирования, в состав которых входит более 50 военнослужащих саперов.
Всего с начала текущего года саперы ЮВО на Кубани выполнили более 80 заявок, поступивших от военных комиссариатов края.
Наиболее часто заявки поступают из районов, где в годы войны шли ожесточенные бои.
Источник: Пресс-служба Южного военного округа
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