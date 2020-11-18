Саперы на Кубани с начала года уничтожили свыше 500 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны

/Великая Победа/

С начала года военнослужащие инженерно-саперного полка Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае, обезвредили более 500 взрывоопасных предметов, в том числе артиллерийские снаряды и минометные мины различного калибра, противотанковые и противопехотные гранаты времен Великой Отечественной войны.

Для их уничтожения было израсходовано более 200 кг взрывчатки.

Ежедневно саперы ЮВО выезжают по заявкам военных комиссариатов для выполнения работ по обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

С этой целью в войсках ЮВО сформированы несколько подвижных групп разминирования, в состав которых входит более 50 военнослужащих саперов.

Всего с начала текущего года саперы ЮВО на Кубани выполнили более 80 заявок, поступивших от военных комиссариатов края.

Наиболее часто заявки поступают из районов, где в годы войны шли ожесточенные бои.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа