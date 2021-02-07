Партизан Артёменко: история ветерана, которого оскорбил Навальный
Потерпевший по делу о клевете ветеран Великой Отечественной войны приписал себе два года, чтобы попасть на фронт.
Ветеран Игнат Артёменко лично принял участие в заседании по делу о клевете. Он в зале суда появился по видеосвязи, будучи дома. Во время заседания блогер Алексей Навальный продолжил утверждать, что над 94-летним ветераном издеваются и используют его заслуги. Хотя и их уже после нашумевшего ролика блогера с оскорблениями некоторые журналисты попытались поставить под сомнение. Сам ветеран в ходе суда о своих подвигах на фронте рассказал мало.
Если обратиться к военным документам, которые дошли до наших дней, то становится известно, что Игнат Сергеевич Артёменко родился 28 июня в селе Виляховка Могилёвской области, на территории современной Белоруссии. Вот только, по некоторым данным, есть расхождения в годе рождения будущего ветерана. По современным источникам и в базе ресурса "Память народа", значится 1926 год.
А вот при зачислении в партизанский отряд в документах ещё проставлен 1928 год рождения. Получается, что на войну Игнат Артёменко отправился 15-летним подростком — в подполье, в отличие от фронта, значения особенно не придавали.
В апреле 1945 года Артёменко участвовал в форсировании Одера. Во время этой операции он вместе с группой разведчиков попал под вражеский обстрел и был ранен в позвоночник и ногу. В госпитале бойца прооперировали, но доставать осколки не рискнули. Как рассказывал сам ветеран, сейчас до сих пор из-за этого пищат металлоискатели на постах досмотра и охраны. Из госпиталя Артёменко выписали в сентябре 1945-го и направили в санитарно-эпидемиологический отряд. Закончил службу ветеран в 1982-м в звании инженера-полковника.
Источник: https://life.ru/p/1366593
Категория: Новости / Великая Победа