Партизан Артёменко: история ветерана, которого оскорбил Навальный

А вот при зачислении в партизанский отряд в документах ещё проставлен 1928 год рождения. Получается, что на войну Игнат Артёменко отправился 15-летним подростком — в подполье, в отличие от фронта, значения особенно не придавали.

По воспоминаниям родственников ветерана, помогать подполью в захваченной родной деревне Игнат Артёменко начал ещё в 1942-м. Партизаны попросили парня передать в отряд собранное в районе деревни оружие. Он просьбу выполнил, но его выдал немцам односельчанин. Артёменко отправили в тюрьму, но по пути ему удалось сбежать и скрыться в лесу. В захваченную деревню он периодически возвращался и выполнял задания партизан.

После проверки военной контрразведкой его определили в один из взводов созданного зимой 1943 года подразделения. Когда Игнат Артёменко стал бойцом 810-го партизанского полка, освобождение от захватчиков его родной Могилёвской области уже шло полным ходом. Причём подпольщики действовали в связке с регулярными войсками Красной армии. Поэтому вливались в войска. Как отметил внук ветерана, всех бойцов 1925 года рождения призвали, а тех, кто 1926-го, распустили временно по домам.

Дома Игнат Артёменко переболел тифом. А в 1944-м ему пришла повестка из военкомата. Именно тогда, согласно официальным документам, год рождения у него стал 1926-й, и его, 18-летнего, уже можно было призвать в регулярную армию. Из Белоруссии рядового направили в стрелковый полк в Литву, где он прошёл армейскую подготовку, а затем — в разведку.