В преддверии Дня защитника Отечества юнармейцы ЮВО в Абхазии поздравили военных врачей

/Великая Победа/

На российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Республике Абхазия, состоялся конкурс детских рисунков на тему «Военные врачи глазами ребенка». Конкурс посвящен празднованию Дня защитника Отечества.

В конкурсе приняли участие около 100 детей военнослужащих воинского соединения. Работы были выполнены с применением различных техник и материалов.

По завершении конкурса лучшие работы были вручены врачам мобильного многопрофильного госпиталя Министерства обороны России для больных с коронавирусной инфекцией, развернутого в Сухуме.

Также военные медики провели с детьми занятия по организации профилактики заболеваний, рассказали о профессии военного медика и о том, как врачи борются с новой коронавирусной инфекцией.

Министерство обороны Российской Федерации по просьбе Республики Абхазия развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в республике.

с 20 октября прошлого года российские врачи в Абхазии приняли на стационарное лечение около 500 пациентов для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий.

В настоящее время в стационаре под постоянным наблюдением российских военных врачей менее 20 пациентов с COVID-19.

За указанный период амбулаторно-консультативную помощь в мобильном многопрофильном госпитале получили более 3 тыс. жителей Республики Абхазия. За период работы в лаборатории полевого госпиталя было проведено 5195 ПЦР тестов

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с COVID-19.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа